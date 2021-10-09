Andorra İngiltere maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası Andorra İngiltere maçı canlı yayın kanalı

İngiltere Milli takımı, Andorra deplasmanında sahaya çıkıyor. Son 5 maçında yenilgi yüzü göremeyerek grup liderliğini kaptırmayan İngiliz ekip, Andorra karşısında da sahaya kazanmak için çıkıyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler Andorra İngiltere maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgileri "Andorra İngiltere maçı canlı izle" şeklinde araştırmayı sürdürüyor.
Dünya Kupası elemeleri I grubu Andorra İngiltere maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
Andorra İngiltere maçı 9 Ekim 2021 günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sports + ekranlarından yayınlanacak.