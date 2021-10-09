Aslan’a ‘evet’ Benfica’ya ‘hayır’

Fernandes, G.Saray’a dönmek için Portekiz kulübü ile gemileri yaktı. Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transferinde ilk hedefi olan Portekizli orta saha, forma şansı bulamadığı Benfica’nın sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi
Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağlamayı planladığı Gedson Fernandes de sarı-kırmızılı kulüp ile bağlarını koparmadı. Eski takım arkadaşlarıyla diyaloğunu sürdüren ve kulübün sosyal medya paylaşımlarını düzenli olarak takip edip, beğenen 22 yaşındaki futbolcu, Benfica'da ise mutsuz bir dönem geçiriyor.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR
Portekiz ekibinde bu sezon 3 maçta toplam 47 dakika süre alabilen Gedson, sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi. Sarı-kırmızılı kulübübekleyen Portekizli orta saha ile 2023'ekadar anlaşması olan Benfica da bu şartlardadevre arasında G.Saray ile masayaoturmaya mecbur kaldı. İki kulübün yaz transfer dönemindeki pazarlıkları 5 milyon Euro fark yüzünden sonuçlanmamıştı.
98 KORNERDE 0 ÇEKTİ!
Galatasaray bu sezon henüz kornerden golle tanışamadı. Avrupa'da St.Johnstone, ligde de Çaykur Rize'den korner golü yiyen sarı-kırmızılı takımın duran top sorunu dikkat çekici. Lig ve Avrupa'da 16 resmi maça çıkan Galatasaray toplam 98 tane korner atışı kullandı. Maç başına 6.1 kez köşe çizgisinegiden sarı-kırmızılı takım bu vuruşlardan hiçgol atamadı. Luyindama ve Diagne gibi 1.90 üzeri oyunculara sahip Galatasaray, kornerden son golünü geçen sezon bitime bir hafta kala Denizli deplasmanında Halil Dervişoğlu ile atmıştı. Sarı-kırmızılılar iki sezon önceBaşakşehir'i yenip şampiyon olduğu mücadeledede gollerini korner ve duran toptanbularak mutlu sona ulaşmıştı.