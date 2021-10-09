Bitince konuşalım!

Henüz 4 gündür takımla çalıştığını söyleyen Stefan Kuntz, umut dağıtıp zaman istedi: "Takım tüm kalbiyle oynadı. Gruptan çıkma şansımız var, bize ikramda bulunacak takımlar olursa değerlendireceğiz. En iyi Türkiye için yeni oyuncular arayacağım"
Milli Takım'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Kuntz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İleride basıp, Norveç'in hata yapmasını beklemek planlarımız arasındaydı. Bunu başardık. Ancak daha sonra rakip kontrolü ele aldı. Bizaynı hızla reaksiyon gösteremedikve böyle bir sonuç söz konusu oldu" dedi. Alman çalıştırıcı şöyle devam etti: "Maçtan önce takıma şunu dedim; 'Var gücünüzle oynayın, tüm kalbinizi verin.' Bunu yaptıklarını düşünüyorum. İddiamız devam ediyor. Tabii artık 9 puan almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramdabulunacak takımlar olursa değerlendireceğiz. Kazanıp umut filizimiz daha da büyüsün isterdik. Ancak takımda öz güven eksikliğivar. 4 maçın ardından konuşalım.4 gündür bu takımla çalışıyorum. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Daha fazla maç izleyip yenioyuncular arayacağım ki en iyi kadroyukurabileyim."
İŞİN KOLAYINA KAÇMADIM!
"Fenerbahçe'nin kalecisini aldım deseydim belki herkes memnun olurdu ama Uğurcan bu şansı hak ediyor. İşin kolayına kaçmadım. Berat da ilk maçını iyi oynadı. Berkan da öyleydi. Caner'i de tekrar aldık. Hem gençleri hem deneyimlileri birlikte oynatıp dengeyi bulmalıyız."
6 YİYEN KADRODA 6 DEĞİŞİKLİK!
Ay-yıldızlı takımda yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası ikinci operasyon kadroda yapıldı. Kuntz, Hollanda'dan 6 yiyen takımdan Norveç karşısında 6 değişikliğe gitti. Serdar Aziz ve Caner uzun zaman sonra Milli Takım'a dönerken Berat, milli formayla ilk maçına çıktı. Sakatlığını atlatan Zeki ve Ozan'ın yanı sıra Kerem de ilk 11'e girdi. Ay-Yıldızlı ekipte son karşılaşmadan sadece Uğurcan, Merih, Hakan, Cengiz ve Burak formalarını korudu.
SERDAR GÖZÜNDEN SAKATLANDI
Milli Takım'da son olarak 14 Ekim 2018'de Rusya deplasmanında oynayan Serdar Aziz, 3 senelik hasretin ardından Ay-Yıldızlı formaya kavuştu. Ancak sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Morten Thorsby'nin yaptığı kontrolsüz hareket sonrası gözüne darbe alınca oyuna devam edemedi ve 70'te yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
ÖZLENEN TABLO
Pandemi nedeniyle 25 bin seyircinin tribünlere girebildiği Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, kırmızı-beyaza boyandı. Günler öncesinden biletlerin bittiği maç için Kadıköy'de tribündeki koltuklar Ay-Yıldızlı bayraklarla donatıldı. Fenerbahçe yönetimi de TFF'ye jest yaptı ve stadın altındaki Fenerium mağazasını A Milli Takım ürünleriyle doldurdu. F.Bahçeli taraftarların ağırlıkta olduğu tribünlere önce Uğurcan sonra da Altay çağrıldı. "Burası Kadıköy, buradaayrım yok" tezahüratı yapıldı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AY-YILDIZLILAR'A DESTEK
A Milli Futbol Takımımız'a dün gece Kadıköy'deki Norveç maçında büyük destek vardı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da protokol tribününden takip etti. Bakan Kasapoğlu maçı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte izledi.