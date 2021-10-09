Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

"Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları hız tutkunları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan zirve yaparken sezonun 16.etabı, 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. İşte Formula 1 Türkiye sürecine yönelik bilgiler.
FORMULA 1 (F1) İSTANBUL YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Formula 1'in Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi saat 15.00'te başlayacak. Asıl yarışlar ise 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te olacak. Yarış S Sport ve S Sport + ekranlarından yayınlanacak.
YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR
Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.
240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.
İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.
Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.
Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.
SAİNZ, SON SIRADAN BAŞLAYACAK
Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini dördüncü kez değiştirdiği için Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.
FIA, bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriyor.
26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'sinde de Sainz takım arkadaşı Charles Leclerc ile Red Bull pilotu Max Verstappen aynı gerekçeyle yarışa son gridden başlamışlardı.
Puan Durumu
Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.
Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139
5. Sergio Perez (Meksika): 120