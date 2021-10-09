Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 9.10.2021 11:52 Son Güncelleme: 9.10.2021 11:52

Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix’siyle Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan sürüyor. Hız tutkunlarının yakından takip ettiği yarış için “Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt aranıyor. Öte yandan; şu ana kadar 8 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix’sinin 5’ini pole pozisyonu elde eden pilotlar kazandı. Peki; Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

"Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları hız tutkunları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan zirve yaparken sezonun 16.etabı, 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. İşte Formula 1 Türkiye sürecine yönelik bilgiler.

FORMULA 1 (F1) İSTANBUL YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1'in Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi saat 15.00'te başlayacak. Asıl yarışlar ise 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te olacak. Yarış S Sport ve S Sport + ekranlarından yayınlanacak.

YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.

SAİNZ, SON SIRADAN BAŞLAYACAK

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini dördüncü kez değiştirdiği için Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.

FIA, bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriyor.

26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'sinde de Sainz takım arkadaşı Charles Leclerc ile Red Bull pilotu Max Verstappen aynı gerekçeyle yarışa son gridden başlamışlardı.

Puan Durumu

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.

Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Türkiye - Norveç maçı yorumu! "Kadroyu sahaya çıkaran kişi..."
3600 ek gösterge detayları belli oldu! 3600 ek gösterge artışı ne getirecek? Memur ve emekli maaş artışları...
Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım..."
Son dakika: Kulüpler Birliği ve TFF arasında tarihi anlaşma! Bundan sonra hakemler...
Son dakika: Uzun süre tecavüzle suçlanmıştı! Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek 12 sene sonra ortaya çıktı
Son dakika haberi: Milliler Norveç karşısında fırsat tepti! Dünya Kupası yolunda kritik puan kaybı…
Emekli ocak zammı netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı ne kadar olacak ? İşte maaş tablosu!
Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Kapı deliğine yerleştirip komşusunu gözetledi
Hem Türkiye'de hem de dünyada ilk olacak! İki aşamalı proje için tarih verildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1 ne zaman yapılacak? Formula 1 Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA