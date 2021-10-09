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Giriş Tarihi: 9.10.2021 09:31 Son Güncelleme: 9.10.2021 09:33

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçına büyük bilet indirimi

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan Fenerbahçe maçına büyük bilet indirimi

Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe karşılaşmasına özel olarak biletleri 40 TL’den satışa çıkardı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği biletlerin tamamı şimdiden tükendi.

Milli ara sonrası evinde oynayacağı Fenerbahçe maçına liderlik için çıkacak olan Trabzonspor'da tribün biletlerine büyük indirim geldi.

Bordo-mavili yönetim kurulu, taraftarların bilet fiyatlarının yüksekliğine gösterdiği tepki sonrası bir toplantı yaptı.

Toplantıdan Galatasaray maçında 100 TL olan kale arkası biletlerinin 40 TL'ye indirilmesi kararı çıktı. Taraftarların, karşılaşma biletlerine büyük ilgi gösterdiği ve daha şimdiden tamamının satıldığı belirtildi.

Doğu tribünü biletleri satışa çıkarılmazken, organize hareket etme kararı alan taraftar gruplarına verildi. Bordo-mavili futbolseverlerin, bu tribünde koreografi yapacakları belirtildi.

Bilet fiyatları şu şekilde: Vip Platinum: 750 TL, Vip Gold: 500 TL, Vip Silver: 350 TL, Batı: 200 TL, Fırtına: 61 TL, Kale Arkası: 40 TL (Misafir tribünü dahil).

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçına büyük bilet indirimi
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