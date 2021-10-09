A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemeleri G rubu maçları kaspamında Norveç ile yeşil sahada bir araya geliyor. Kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile çıkacağı ilk maç olma özelliği de taşıyan karşılaşmayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler Türkiye Norveç maçı canlı yayın kanalı izlemek isteyerek "Türkiye Norveç maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye - Norveç maçı canlı yayın kanalı ve maça ilişkin son dakika haberleri şöyle;