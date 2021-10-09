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Giriş Tarihi: 10.10.2021 00:16

Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Letonya milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Letonya milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

A Milli Futbol Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında G grubunda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Önceki maçta Norveç'e karşı öne geçen millilerimiz üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi ise gözler Letonya mücadelesine çevrildi. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Letonya milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar;

Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milliler gruptaki bir önceki maçında Norveç ile karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Şimdi ise sırada Letonya maçı var. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Letonya milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İşte Milli maçın saati, kanali ve tarihi;

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Letonya-Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

5 MAÇTA 4 PUAN KAYBI

A Milli Futbol Takımı G Grubu'nda oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

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Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Letonya milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
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