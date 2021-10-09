Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milliler gruptaki bir önceki maçında Norveç ile karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Şimdi ise sırada Letonya maçı var. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Letonya milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İşte Milli maçın saati, kanali ve tarihi;