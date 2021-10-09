Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milliler gruptaki bir önceki maçında Norveç ile karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Şimdi ise sırada Letonya maçı var. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman oynanacak? Türkiye Letonya milli maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İşte Milli maçın saati, kanali ve tarihi;
LETONYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Letonya-Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
5 MAÇTA 4 PUAN KAYBI
A Milli Futbol Takımı G Grubu'nda oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da Letonya ve Karadağ beraberliklerinin ardından deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli takım, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybettiği maçın ardından sahasında da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.