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Giriş Tarihi: 12.10.2021 00:11 Son Güncelleme: 12.10.2021 00:17

A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?

A Milli Futbol Takımı’mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, grubun 8. maçında Letonya ile karşılaştı. Türkiye, yeni hocası Stefan Kuntz ile ilk galibiyetini aldı ve Dünya Kupası yolunda oldukça kritik bir 3 puana sahip oldu. Letonya maçının ardından G Grubu'nda oluşan puan durumunu haberimizde verdik.

A Milli Futbol Takımı'mız, Letonya karşısında son saniyede bulduğu golle Dünya Kupası yolunda adeta hayata döndü. Norveç maçında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından mutlak 3 puan için çıkılan Letonya deplasmanı nefes kesti.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan milliler, ilk yarıda oldukça etkisiz bir oyunla devreye 0-0 beraberlikle girdi. İkinci yarıda ise Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı şanssız golle moraller bir anlığına oldukça bozuldu.

Golün ardından hızlı bir reaksiyonla oyunu tersine çeviren milli takım, ikinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun'un kafa golüyle beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünden sonra üst üste pozisyonlarla Letonya kalesini abluka altına alan A Milli Futbol Takımı'mız, Burak Yılmaz'ın kazandığı penaltıyla galibiyeti buldu.

Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran milliler, Dünya Kupası'na gitmek için şansını son 2 maça taşımayı başardı.

İŞTE PUAN DURUMU

1: Hollanda | 19
2: Norveç | 17
3: Türkiye | 15
4: Karadağ | 11
5: Letonya | 5
6: Cebelitarık | 0

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Letonya'nın ardından milliler, kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ ile mücadele edecek. 2 maçtan 6 puan alınması halinde puanını 21'e tamamlayacak olan milli takım, ikincilik için Norveç'in puan kaybetmesini bekleyecek.

Grup lideri Hollanda, kalan 2 maçınndan 3 puan aldığı takdirde grubu Türkiye'nin üzerinde tamamlayacak. İkincilik için yarıştığımız Norveç ise Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına çıkacak.

Norveç, Hollanda karşısında galibiyet alırsa A Milli Takım veda edecek. Beraberlik ve yenilgide ise milli takıma play-off turu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak.

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A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! Türkiye gruptan nasıl çıkar?
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