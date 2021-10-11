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Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:51

Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman, bugün mü? Dünya Kız Çocukları Günü anlamı ve önemi

Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman, bugün mü? Dünya Kız Çocukları Günü anlamı ve önemi

11 Ekim tarihi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak ilan edildi. Günün anlam ve önemine ilişkin mesajlar ve sözler araştırması yapılmaya başlanmış olup bu durum 2012 yılından itibaren Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 11 Ekim tarihinde kutlanıyor. İşte Dünya Kız Çocukları Günü anlamı ve önemine ilişkin bilgiler.

Kız çocuklarına gösterilen sevgi, değer ve önemin anlamına ithafen 11 Ekim tarihi Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. Türkiye, Peru, Kanada gibi ülkelerin girişimleri sonucunda kız çocuklarının haklarını etkili bir şekilde korumak için Birlemiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren bugün bu tarihte Dünya Kız Çocukları Günü kutlanıyor. Bu başlık altından; Dünya Kız Çocukları Günü önemi ve anlamına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya genelinde kutlanan özel bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, bu tarihte Dünya Kız Çocukları Günü kutlanmaktadır.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI MESAJLARI

Toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğiyle dünyadaki kız çocuklarının; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü...

Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için bir umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız! Bugün Dünya Kız Çocukları Günü…

Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması hepimizin sorumluluğu olmalıdır.

Kız çocuklarının çalıştırılmadığı,istismara uğramadığı evlendirilmediği okutulduğu bir dünya ümidiyle"Dünya Kız Çocukları Günü"kutlu olsun.

Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan kızlarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum. görev olduğunu hatırlama günü.

Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun Bir küçük prensesin de doğum günü kutlu olsun.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarımıza kendi ayaklarının üzerinde özgürce durabildikleri, ayrımcılığın olmadığı, başarı dolu bir gelecek diliyorum.

Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek

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Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman, bugün mü? Dünya Kız Çocukları Günü anlamı ve önemi
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