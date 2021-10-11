Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman, bugün mü? Dünya Kız Çocukları Günü anlamı ve önemi

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI MESAJLARI

Toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğiyle dünyadaki kız çocuklarının; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü...



Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için bir umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız! Bugün Dünya Kız Çocukları Günü…



Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması hepimizin sorumluluğu olmalıdır.



Kız çocuklarının çalıştırılmadığı,istismara uğramadığı evlendirilmediği okutulduğu bir dünya ümidiyle"Dünya Kız Çocukları Günü"kutlu olsun.



Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan kızlarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum. görev olduğunu hatırlama günü.



Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun Bir küçük prensesin de doğum günü kutlu olsun.



Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarımıza kendi ayaklarının üzerinde özgürce durabildikleri, ayrımcılığın olmadığı, başarı dolu bir gelecek diliyorum.



Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek