Halil’de söz aslan’da

İngiliz ekibi Brentford, Halil’e başka bir kulüp talip olursa bunu Galatasaray’a da bildirmek zorunda. Sarı-kırmızılılar da bu teklifin 1 milyon Euro düşüğüne Dervişoğlu’nu alabilecek
Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralayan Galatasaray sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramasa da öncelik sözü aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, FatihTerim'in takımdakalmasını istediğiHalil'in ön satınalma hakkına sahip. İşte detaylar... Brentford sezon sonunda Halil Dervişoğlu için gelecek olası teklifleri değerlendirebilir. Ancak İngilizler Halil'i satmaya karar verirse, değerlendireceği yazılı teklifi Galatasaray'a bildirmekzorunda. Sarı-kırmızılılar, da diğer kulübün önerdiği rakamın 1 milyon Euro altını ödemeyi kabul ederse 22 yaşındaki milli forveti kadrosuna katacak.