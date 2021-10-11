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Giriş Tarihi: 11.10.2021 10:41

Lider Brezilya deplasmanda Kolombiya ile yenişemedi

AA
Lider Brezilya deplasmanda Kolombiya ile yenişemedi

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Uruguay'ı 3-0 yendi. Lider Brezilya ise deplasmanda Kolombiya ile 0-0 berabere kaldı.

10 takımın tek grupta mücadele ettiği elemelere, 5 karşılaşmayla devam edildi. Arjantin, başkent Buenos Aires'teki Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda ağırladığı Uruguay'a, 38. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi, 44. dakikada Rodrigo de Paul ve 62. dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle 3-0 üstünlük sağladı.

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı. Uruguaylı kaleci, özellikle Messi'nin kaleye yönelerek golle sonuçlanan ortasına yaptığı hatalı çıkışla dikkati çekti. Messi ise milli formayla 80. golüne imza attı. Bu sonuçla Arjantin, grupta 22 puana ulaşarak Brezilya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. 16 puanlı Uruguay ise averaj farkıyla 4. sırada kaldı.

BREZİLYA PUAN KAYBETTİ
Kolombiya, Metropolitano Roberto Melendez Stadı'nda konuk ettiği lider Brezilya ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 15'e yükselten Kolombiya 5. sırada yer alırken, grupta ilk kez kazanamayan Brezilya ise 28 puanla ilk sırada kalmaya devam etti.

VALENCIA'NIN GOLÜ PUAN İÇİN YETERLİ OLMADI
Ekvador'un deplasmanda Venezuela'ya 2-1 mağlup olduğu maçta konuk ekibin tek golünü, 37. dakikada penaltıdan Fenerbahçeli Enner Valencia kaydetti.

Milli formayla son iki maçta 3. kez fileleri havalandıran Valencia, toplam 34 golle Ekvador tarihinin en skorer oyuncusu unvanını korudu. Bu mağlubiyete rağmen Ekvador, 16 puan ve averaj farkıyla grupta 3. sırada yer alırken, 7 puanlı Venezuela ise son sırada kalmayı sürdürdü. Grubun diğer maçlarında, Bolivya, konuk ettiği Peru'yu 1-0, Şili ise ağırladığı Paraguay'ı 2-0'la geçti.

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Lider Brezilya deplasmanda Kolombiya ile yenişemedi
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