MasterChef kim elendi? 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyan şaşkına döndü!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda yarışan ana kadro yarışmacılarının hafta içerisinde oynadıkları eleme adayı ve dokunulmazlık oyunları sonrasında Burcu, Pelin, Tahsin, Azize, Mustafa, Dilara eleme potasına girmişti. Bugünkü kritik eleme gecesinde potada yer alan bu isimlerden biri MasterChef 2021 Şampiyonluk hayallerini kaybetti. Jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elenen ve bu hafta yarışmaya veda eden isim ile ilgili tüm bilgilere erişmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusuna cevap arıyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;