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Giriş Tarihi: 11.10.2021 12:44 Son Güncelleme: 11.10.2021 12:46

Son dakika: Dev satış sonrası Newcastle United çıldırdı! Manchester United'ın 4 yıldızı listede

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Dev satış sonrası Newcastle United çıldırdı! Manchester United’ın 4 yıldızı listede

Son dakika... Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonunun İngiliz ekibi Newcastle United'ı satın almasının ardından transfer piyasasında taşlar yerinden oynayacak. Arap sermayesinin Newcastle United'ı dünya futbolunda iddialı bir konuma getirmek 1.5 milyar sterlin transfer bütçesi ayırdığı ifade ediliyor. Premier Lig ekibinin yönetimi, önce teknik adam değişikliği yapacak ardından ise transferde gaza basacak. Listedeki ilk isimler ise Manchester United'ın yıldızları olacak. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... İngiliz ekibi Newcastle United, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu olan PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Bu hamle futbol dünyasında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Arap sermayesi, Newcastle United'ı bambaşka bir kulüp yapmak için şimdiden çalışmalara başladı.

Premier Lig ekibi Newcastle United, 352 milyon euro'ya Suudilerin oldu. Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geçen hafta yapılırken, herkesin merak ettiği konu ise yeni yönetimin nasıl bir transfer politikası izleyeceği.

Bu el değiştirmenin ardından Muhammed bin Selman'ın 400 milyar dolarlık servetiyle birlikte şu anda dünyanın en zengin kulüp sahibi olduğu da ifade ediliyor.

Newcastle United'ı satın alan yeni ortaklardan biri olan Amanda Stavele, Manchester City ve PSG seviyesine çıkmak için çalışacaklarını açıklamıştı. Premier Lig ekibi şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

MANCHESTER UNİTED'IN 4 YILDIZI LİSTEDE!

Newcastle United'ın yaz transfer döneminde çarpıcı transferlere imza atması bekleniyor. Ancak kulüp yönetimi, ocak ayını da boş geçmeyecek ve takıma takviyeler yapacak. The Mirror'da yer alan habere göre; listede Manchester United'ın 4 yıldızı var.

Newcastle United'ın transfer etmek istediği isimlerin başında Donny van de Beek geliyor. Solskjaer, 1 yıl önce Ajax'tan 39 milyon euro karşılığında alınan Hollanda oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

Donny van de Beek, geçtiğimiz günlerde hocasına sakız atarken görüntülenmiş ve İngiltere'de gündem olmuştu.

Yaz transfer döneminde sözleşmesi bitecek olan Jesse Lingard da Newcastle'ın radarındaki oyuncular arasında yer alıyor. İngiliz oyuncu bu sezon Premier Lig'de 3 maçta forma giydi.

Fransız yıldız Anthony Martial için Newcastle United'ın ocak ayında Manchester'ın kapısını çalacağı iddia ediliyor. Kırmızı Şeytanların, Martial için 40 milyon sterlin istediği belirtiliyor. Martial'in sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Newcastle United, Raphael Varane'ın transferi sonrasında ikinci plana düşen Eric Bailly'yi de kadrosuna katmak istiyor. Fildişili oyuncu bu sezon ligde hiç forma şansı bulamadı.

TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ KAPIDA!

The Telegraph'ın haberine göre, Newcastle United ile kötü gidişata dur demek isteyen yönetim, yeni sahiplerin ardından takımın teknik direktörü olan Steve Bruce'ı göndermek istiyor. Yeni teknik direktör adayları da öne çıkmaya başladı.

Yeni teknik direktör adayları için son olarak Chelsea'nin başında Frank Lampard ve şu an aktif olarak Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan Steven Gerard öne çıkıyor.

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Son dakika: Dev satış sonrası Newcastle United çıldırdı! Manchester United'ın 4 yıldızı listede
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