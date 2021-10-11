Son dakika: Dev satış sonrası Newcastle United çıldırdı! Manchester United’ın 4 yıldızı listede

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... İngiliz ekibi Newcastle United, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı servet fonu olan PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Bu hamle futbol dünyasında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Arap sermayesi, Newcastle United'ı bambaşka bir kulüp yapmak için şimdiden çalışmalara başladı.