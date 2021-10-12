Avcı için özel maç

Trabzonspor'un başında kariyerindeki en iyi dönemlerinden birisini geçiren teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ise bariz bir üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avcı yönetiminde üç takımla yapılan 5 maçta sadece bir kez kazandı (2-1 Beşiktaş). Diğer mücadelelerde ise F.Bahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken, iki karşılaşma da berabere sona erdi. Ayrıca Trabzonspor'un başında Fenerbahçe karşısında 2 maça çıkan ve kazanamayan tecrübeli çalıştırıcı, bu müsabakayla gidişatı değiştirmeyi amaçlıyor.