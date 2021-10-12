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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Avcı için özel maç

Avcı için özel maç
Trabzonspor'un başında kariyerindeki en iyi dönemlerinden birisini geçiren teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ise bariz bir üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avcı yönetiminde üç takımla yapılan 5 maçta sadece bir kez kazandı (2-1 Beşiktaş). Diğer mücadelelerde ise F.Bahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup olurken, iki karşılaşma da berabere sona erdi. Ayrıca Trabzonspor'un başında Fenerbahçe karşısında 2 maça çıkan ve kazanamayan tecrübeli çalıştırıcı, bu müsabakayla gidişatı değiştirmeyi amaçlıyor.

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Avcı için özel maç
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