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Giriş Tarihi: 12.10.2021 18:38 Son Güncelleme: 12.10.2021 18:39

KYK burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? GSB 2021 2022 KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KYK burs başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? GSB 2021 2022 KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle verilen KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Ekim ayında başlaması beklenen KYK başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. Lisans, önlisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yararlanacağı geri ödemeli (kredi), geri ödemesiz (burs) başvuruları için gözler resmi kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı. Peki KYK burs başvuruları ne zaman? 2021 2022 KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı

KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. GSB tarafından yapılacak son dakika açıklaması ile KYK burs başvurusu e devlet üzerinden başlayacak. Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının akabinde burs kredi başvurularının başlaması bekleniyor. Ekim ayının ortasında ise KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili sorgulama arttı. Peki KYK burs başvuruları ne zaman? 2021 2022 KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu bilgiler ışığında, KYK burs başvurularının 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor.

Konuyla ilgili detaylar gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

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