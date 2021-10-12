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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Taylan planı bozuldu

MEHMET ÖZCAN
Taylan planı bozuldu

Geçen sezon performansı ile Atalanta’nın listesine giren Taylan, EURO 2020’de süre bulamadı, G.Saray’da da ilk 11’deki yerini kaybetti. Serie A ekibi de ilgisini rafa kaldırdı

Geçen sezon Marcao ile birlikte Galatasaray'ın en istikrarlı ismi olan Taylan Antalyalı, bu performansıyla İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti. Serie A ekibi Atalanta, Taylan için sarı-kırmızılılarla iletişime geçip ilgi mektubu da gönderdi. Ancak, EURO 2020'de süre alamayan ve turnuva dönüşünde kasığından fıtık ameliyatı olan 26 yaşındaki orta saha, yeni sezona tutuk başlayınca gözden düştü. Fatih Terim tarafından bazı maçlarda yedek kulübesine çekilen tecrübeli oyuncuyu A Milli Takım'daki yeni hocası Kuntz da 11'de tercih etmedi. Taylan'daki bu düşüş sebebiyle kendisini uzun süredir takip eden Atalanta'dan somut adım gelmedi. Geçen sezon zam sözü verilmesine rağmen 2.5 milyon TL'lik ücretinde iyileştirme yapılmayan yıldız futbolcunun Galatasaray'la 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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Taylan planı bozuldu
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