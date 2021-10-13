AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.