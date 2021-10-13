Berat Özdemir: Kelimeler yetmez

İlk kez çağrıldığı A Milli Futbol Takımı’nda Norveç ve Letonya maçlarında formayı sırtına geçiren Trabzonlu oyuncu, duygularını “Kelimelerle anlatamayacağım kadar özeldi” sözleriyle dile getirdi
Trabzonspor'da sergilediği performansın ardından kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılan Berat Özdemir, Norveç maçında 70, Letonya maçında ise 90 dakika sahada kaldı. Hislerini SABAH Spor'a anlatan 23 yaşındaki ön libero, şu ifadeleri kullandı: "Milli forma benim hayalimdi. Çağrıldığımıduyduğum anda ayaklarım adetayerden kesildi. Bu anlatılamayacak ve yaşanması gereken anlardan birisiydi. Formayı giymekise paha biçilmez birduygu. Kelimeler ile anlatamayacağım kadar özel bir andı. Bundan sonrası için hem Trabzonspor'da hem de A Milli Takım'da formamı korumak ve daha iyisini yapmak için üzerimde çok daha büyük bir sorumluluk var. Bunun bilincinde olarak mücadelemi vereceğim."