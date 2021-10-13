Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri... 12 Ekim 2021 Reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Ada Masalı, Baht Oyunu, İçimizden Biri gibi dizilerin reyting sonuçları sıralaması merak ediliyor. Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv gibi kanallarda yayınlanan yapımların izleyenleri ve medya gündeminin yakından takipçileri "Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması ile tüm detaylar...