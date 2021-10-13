Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri... 12 Ekim 2021 Reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.10.2021 08:29

Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri... 12 Ekim 2021 Reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri... 12 Ekim 2021 Reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Geçtiğimiz gün televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar reyting sonuçları için kıyasıya rekabetine başladı. 12 Ekim tarihinde Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv gibi kanalların yayın akışında yer alan yapımların geçtiğimiz gün AB ve TOTAL sıralamadaki konumu merak ediliyor. Bu noktada “Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları gündeme taşındı. İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ve tüm detaylar...

Ada Masalı, Baht Oyunu, İçimizden Biri gibi dizilerin reyting sonuçları sıralaması merak ediliyor. Kanal D, Atv, Tv8, Show Tv, Star Tv gibi kanallarda yayınlanan yapımların izleyenleri ve medya gündeminin yakından takipçileri "Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması ile tüm detaylar...

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı: 11 Ekim Pazartesi reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI

Henüz geçtiğimiz güne ilişkin reyting sonuçları sıralaması belli olmadı. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
21.45 İçimizden Biri 'Dizi'
00.30 Kelebekler 'Türk Filmi'
02.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi'
23.45 Kanunsuz Topraklar 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)


STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
00.15 Bir Nefes Yeter 'Türk Filmi'
02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Çakallarla Dans 5 'Türk Filmi'
22.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane(Tekrar)
03.40 Çakallarla Dans 5 'Türk Filmi' (Tekrar)
05.40 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)


TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Bizim Köyün Kızları
16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

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Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Masumlar Apartmanı, İçimizden Biri... 12 Ekim 2021 Reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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