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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Florya’da tatsız prov

TURGUT DOĞAN
Florya’da tatsız prov

Hazırlık maçında İstanbulspor 3 kez öne geçti, G.Saray 3 defa beraberliği buldu

Milli maç arasında ikinci hazırlık maçını İstanbulspor ile yapan G.Saray, 3-3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Florya'da oynanan Tuzla karşılaşmasını 4-3 kazanan sarı-kırmızılılar, dün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti. 11'de Mertan Caner'in golü ile geri düşen G.Saray, Diagne (25) ile beraberliği buldu. Konuk takım 40'ta Rroca ile yeniden öne geçerken Diagne 44'te yine dengeyi buldu ama 85'te bu kez Emir Kaan, sarı-siyahlıları 3-2'ye taşıdı. Son dakikada ise Oğulcan'ın vuruşunda top elle kesilince penaltı kararı çıktı. Beyaz noktanın başına geçen Babel, maçı 3-3'e getiren golü buldu. Milli takımlarında bulunan 13 oyuncunun yanı sıra Arda ve Boey da forma giyemezken Marcao sahaya kaptan çıktı.

NETFLİX TERİM'İ TAKİPTE
Belgeseli çekilen Fatih Terim için Netflix ekibi Florya'da maçı takip edip görüntü alırken, Terim yenilen goller sonrası oyuncularına sert uyarılarda bulundu.

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Florya’da tatsız prov
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