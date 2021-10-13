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Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:34

Osman Gazi’nin kaç çocuğu oldu, çocuklarının isimleri nelerdi? Osman bey'in Bala Hatun'dan çocuğu var mı, oldu mu?

Osman Gazi’nin kaç çocuğu oldu, çocuklarının isimleri nelerdi? Osman bey’in Bala Hatun’dan çocuğu var mı, oldu mu?

Özellikle Atv ekranlarında yayınlanmakta olan dizi nedeniyle izleyenler Osman Gazi’nin çocukları araştırma konusu haline geldi. Rabi’a Bala Hatun ve çeşitli isimlerle anılan ancak tarihte Malhun Hatun adıyla bilinen iki kişiyle evlenen Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusunun 7 çocuğu olmuştur. Bu kapsamda “Osman Gazi’nin kaç çocuğu oldu, çocuklarının isimleri nelerdi?” soruları da diziyle paralel olarak gündeme taşındı. Peki, Tarihte Osman Gazi’nin kaç çocuğu oldu, çocuklarının isimleri nelerdi? İşte detaylar...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisinin yayın günlerinde Osman Gazi'nin çocukları da merak ediliyor. Ertuğrul Gazi, Halime Hatun'un en küçük çocuğu olan ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran ismin, tarihi kaynaklara göre iki eşi olmuştur. Dizinin izleyenleri yapımda da gündemde olan bu konuyla ilgili olarak "Osman Gazi'nin kaç çocuğu oldu, çocuklarının isimleri nelerdi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Tarihi kaynaklara göre Osman Bey'in çocukları ve detaylar...

Osman Gazi'nin 2 evliliğinden toplamda 7 çocuğu olmuştur.

Çoban Bey
Melik Bey
Orhan Gazi
Hamid Bey
Bazarlu Bey
Alâeddin Ali Bey
Fatma Melek Hatun

Bala Hatun kimdir, çocuğu var mı? Kuruluş Osman Rabia Bala Hatun tarihte var mı, nasıl öldü ve çocuğu oldu mu?

BALA HATUN'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızı ve Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.

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Osman Gazi’nin kaç çocuğu oldu, çocuklarının isimleri nelerdi? Osman bey'in Bala Hatun'dan çocuğu var mı, oldu mu?
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