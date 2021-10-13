Osman Gazi’nin kaç çocuğu oldu, çocuklarının isimleri nelerdi? Osman bey’in Bala Hatun’dan çocuğu var mı, oldu mu?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisinin yayın günlerinde Osman Gazi'nin çocukları da merak ediliyor. Ertuğrul Gazi, Halime Hatun'un en küçük çocuğu olan ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran ismin, tarihi kaynaklara göre iki eşi olmuştur. Dizinin izleyenleri yapımda da gündemde olan bu konuyla ilgili olarak "Osman Gazi'nin kaç çocuğu oldu, çocuklarının isimleri nelerdi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Tarihi kaynaklara göre Osman Bey'in çocukları ve detaylar...