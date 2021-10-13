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Giriş Tarihi: 13.10.2021 08:59 Son Güncelleme: 13.10.2021 08:59

Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır? Formasyon nasıl alınır? MEB formasyon veren üniversiteler ve başvuru şartları

Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır? Formasyon nasıl alınır? MEB formasyon veren üniversiteler ve başvuru şartları

Pedagojik formasyon başvuruları çeşitli üniversitelerde alınmaya başlamıştı. Son olarak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi de öğretmen adaylarının alacağı eğitim için başvuruları başlattı. Bunun üzerine pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır ve formasyon nasıl alınır soruları gündeme geliyor. Başvuru ve eğitim sürecine ilişkin detaylarla MEB formasyon veren üniversiteler ve başvuru şartları açıklandı. İşte detaylar!

Öğretmen olabilmek için alınması gereken pedagojik formasyon eğitimine ilişkin başvurular başladı. Geçtiğimiz haftalarda Sakarya, Düzce, Manisa Celal Bayar, Kilis 7 Aralık gibi üniversiteler başvuruları almaya başladığını duyurmuştu. Konuyla ilgili son açıklama da Anadolu Üniversitesi'nden geldi. Açıklama üzerine, sertifika almak isteyen adaylar "Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır? Formasyon nasıl alınır?" gibi sorular araştırılıyor. MEB formasyon veren üniversiteler ve başvuru şartları ve ücreti haberimizde.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön Başvuru: Ön kayıt başvuruları 11.10.2021 (Pazartesi) tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 12.10.2021 (Salı) tarihinde saat 23.59'a kadar çevrimiçi olarak pedagoji.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Ön kayıt başvurularını sadece üniversitemiz ve diğer üniversitelerin ekli tablodaki bölümlerinden mezun adaylar yapacaktır. Tek bir öğretmenlik alanından başvuru yapılmak zorundadır.

Kesin kayıt: Kesin kayıtlar 14.10.2021 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve saat 23.59'da sona erecektir. Kesin kayıtlar çevrimiçi olarak yapılacak ve belirtilen tarihlerde pedagoji.anadolu.edu.tr web sayfasından kayıt linki paylaşılacaktır. Posta, e-posta, faks, kargo vb. yollarla kayıt yapılmayacaktır. Kesin kayıtlar Tablo 2'deki başvuru ve kayıt takvimine uygun olarak yapılacaktır.

FORMASYON EĞİTİMİ NASIL VERİLECEK?

Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim ve eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecek.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, eğer program açılmışsa mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvuru yapabilecekler.

Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen lisans programları içinde yer alıyorsa, her iki alandan birini tercih edebilecekler.

FORMASYON VEREN ÜNİVERSİTELER

Amasya Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Konya Selçuk Üniversitesi

Necmeddin Erbakan Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Kilis Üniversitesi

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER

Son açıklamalara göre formasyon eğitimi programı açılan üniversiteler aşağıda listelenmiştir. Diğer üniversitelerde programların açıldığı duyurulduğunda ilgili kurumlar haberimizde yer alacak.

PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI NE KADAR?

Programa kaydolanlardan alınabilecek öğrenim ücreti, peşin ya da kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit kayıt sırasında, diğer taksitler ise kurumun belirleyeceği tarihlerde ödenecek.

Bu usul ve esaslar, YÖK kararı ile 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girecek. Program ücretleri ve formasyon başvuru şartları kurumların internet sitelerinden duyurulacak.

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Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır? Formasyon nasıl alınır? MEB formasyon veren üniversiteler ve başvuru şartları
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