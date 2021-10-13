Öğretmen olabilmek için alınması gereken pedagojik formasyon eğitimine ilişkin başvurular başladı. Geçtiğimiz haftalarda Sakarya, Düzce, Manisa Celal Bayar, Kilis 7 Aralık gibi üniversiteler başvuruları almaya başladığını duyurmuştu. Konuyla ilgili son açıklama da Anadolu Üniversitesi'nden geldi. Açıklama üzerine, sertifika almak isteyen adaylar "Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır? Formasyon nasıl alınır?" gibi sorular araştırılıyor. MEB formasyon veren üniversiteler ve başvuru şartları ve ücreti haberimizde.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön Başvuru: Ön kayıt başvuruları 11.10.2021 (Pazartesi) tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 12.10.2021 (Salı) tarihinde saat 23.59'a kadar çevrimiçi olarak pedagoji.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Ön kayıt başvurularını sadece üniversitemiz ve diğer üniversitelerin ekli tablodaki bölümlerinden mezun adaylar yapacaktır. Tek bir öğretmenlik alanından başvuru yapılmak zorundadır.

Kesin kayıt: Kesin kayıtlar 14.10.2021 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve saat 23.59'da sona erecektir. Kesin kayıtlar çevrimiçi olarak yapılacak ve belirtilen tarihlerde pedagoji.anadolu.edu.tr web sayfasından kayıt linki paylaşılacaktır. Posta, e-posta, faks, kargo vb. yollarla kayıt yapılmayacaktır. Kesin kayıtlar Tablo 2'deki başvuru ve kayıt takvimine uygun olarak yapılacaktır.