Çeşitli tiyatro, sinema ve televizyon projeleri ile izleyici karşısına çıkan Berkay Ateş, Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz dizisine Aras rolüyle dahil oldu. Dizide gizemli bir kişiliği canlandırması ve Derin ile olan bağlantısı, izleyenler tarafından merak edilirken öte yandan; "Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?
Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.
BERKAY ATEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2020- (Alev Alev)
2018 – Çukur
2018 – Gülizar
2016 – İstanbul Sokakları
2016 – Anne
2015 – Abluka
2013 – Yarım Kalan Mucize