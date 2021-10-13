Çeşitli tiyatro, sinema ve televizyon projeleri ile izleyici karşısına çıkan Berkay Ateş, Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz dizisine Aras rolüyle dahil oldu. Dizide gizemli bir kişiliği canlandırması ve Derin ile olan bağlantısı, izleyenler tarafından merak edilirken öte yandan; "Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?