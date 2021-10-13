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Giriş Tarihi: 13.10.2021 12:30

Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna Berkay Ateş, Aras rolü ile katıldı. Dizinin izleyenleri ise “Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?” sorularına yanıt arıyor. Pek çok dizi, film ve projede rol alan ismin pek çok ödülü de bulunmaktadır. Peki; Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte ünlü isim hakkında merak edilenler.

Çeşitli tiyatro, sinema ve televizyon projeleri ile izleyici karşısına çıkan Berkay Ateş, Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz dizisine Aras rolüyle dahil oldu. Dizide gizemli bir kişiliği canlandırması ve Derin ile olan bağlantısı, izleyenler tarafından merak edilirken öte yandan; "Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

BERKAY ATEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020- (Alev Alev)

2018 – Çukur

2018 – Gülizar

2016 – İstanbul Sokakları

2016 – Anne

2015 – Abluka

2013 – Yarım Kalan Mucize

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Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?
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