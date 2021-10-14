Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar, kaç TL?

Yıllık olarak belirli oranlarda artış yapılan Asgari ücret zammı 2022 yılında ne kadar zam yapılacağı, yeni yılın yaklaşmasıyla merak konusu olarak "Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak?" sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
2022 Asgari ücret zammı ve diğer tüm son dakika bilgilerine ilişkin detaylar şöyle;
Türk-İş'in Bölgesel Şube Başkanları ve İl Temsilcileri Semineri Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşmacı olarak katılırken asgari ücret ile yaptığı açıklama dikkat çekti.
Bakan Bilgin burada yaptığı konuşmada, yakında zaman görüşülmeye başlanacak olan asgari ücret konusuna değindi. Bakan Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir" diye konuştu.
Bakan Bilgin, "Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" dedi.
Medeni Durum Aylık Tutar