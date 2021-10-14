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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Galatasaray’da bir ilk!

Galatasaray’da bir ilk!
SARI-KIRMIZILI kulübün Yüksek İstişare Kurulu dün ilk kez toplandı. Nef Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski başkanlardan Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, eski ikinci başkan ve başkan yardımcılarından Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Fatih Altaylı, Cengiz Özyalçın, Işın Çelebi, Ahmet Şenkal, Hamdi Yasaman, Doğan Hasol ve Mehmet Helvacı ile birlikte eski divan kurulu başkanlarından Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu katıldı. Bu buluşmada geçmişten bugüne durum değerlendirmelerinde bulunuldu.

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Galatasaray’da bir ilk!
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