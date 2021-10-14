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Giriş Tarihi: 14.10.2021

G.Saray Riva’yı sattı biz bir şey satmadık

G.Saray Riva’yı sattı biz bir şey satmadık

Siyah-beyazlıların başkanı, eski yönetimi eleştirirken de bir kez daha ezeli rakiplerini referans aldı: “Mustafa Cengiz, Burak Elmas’a Beşiktaş’taki gibi kötü bir miras bırakmadı”

Youtube'da yayınlanan Orta Çizgi programında yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sponsorları hakkında bilgi verdi. Çebi, "Vodafone göğüs sponsorluğunu bıraktı ve Beko'yu cazip paraya 3 yıllığına getirdik. Forma sırt sponsorluğunda Aksa, kol sponsorluğunda da Güriş'le 3 yıllık anlaştık. Sompo'ya ve amatör branşlara da HDI Sigorta'yı getirdik. Biz görevi aldığımızda locaların yarısı boştu. Hepsini çok iyi sattık. Galatasaray Riva'yı satarak ayakta duruyor ama biz bir şey satmadık" dedi.

TROL HESAPLARA PARA VERİP YAZDIRIYORLAR
Eski yönetime de göndermelerde bulunan Çebi, "Her şeyi çok güzel yapmışlar gibi trol hesaplara para verip yazdırıyorlar. Fikret Orman, onu bunu eve çağırıp yalan yanlış şeyler söyleyince biz de Divan Kurulu'nda cevap vermek zorunda kalıyoruz. Galatasaray'da Mustafa Cengiz, yeni başkana Beşiktaş'taki gibi kötü bir miras bırakmadı. Art niyetli Beşiktaş düşmanları hâlâ zarar vermeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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G.Saray Riva’yı sattı biz bir şey satmadık
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