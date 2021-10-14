Kritik karar: Hamsik riske edilmeyecek

Hamsik için son karar bugün çekilecek MR sonucuna göre verilecek. Ancak Avcı, ağrıları devam eden yıldız futbolcusunu ‘erken oynatıp’ riske atmak istemiyor
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözü kulağı Marek Hamsik'ten gelecek habere çevrilmiş durumda. Slovakya Milli Takımı'nda arka adalesinden sakatlanan ve bugün Trabzon'da MR'ı çekilecek olan oyuncunun kesin durumunun burada belli olacağı bildirildi. Ancak Hamsik ile yapılan ön görüşmede alınan haberler iç açıcı olmadı. 34 yaşındaki oyuncunun ağrılarının olduğunu söylediği ve bunun üzerine de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Dahauzun soluklu bir sakatlıksürecini doğuracaksa riskegerek yok" dediği belirtildi. Bu son gelişme üzerine Avcı'nın, Fenerbahçe maçı için tüm planlarını Marek Hamsik'in oynamaması üzerine yaptığı ifade edildi.
KADROYA ALTYAPIDAN TAKVİYE
PAZAR günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor'da sakatlık kâbusu yaşanıyor. Bordo-mavili takımın son yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Koita, İsmail Köybaşı ve Abdulkadir Parmak katılmazken, Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Marek Hamsik'in de yer aldığı sakat oyuncu sayısı 6'ya ulaşırken teknik direktör Abdullah Avcı'nın işi oldukça zorlaştı. Kafasındaki ideal 11'de sürekli değişimlere gitmek zorunda kalan Avcı'nın 21 kişilik kadroyu oluşturması için ise altyapıdan takviyeler yapabileceği öğrenildi.
BAKASETAS VE BERAT DEĞERLENDİ
FUTBOL veri sitesi transfermarkt'ın son yaptığı güncellemeye göre Trabzonspor, 92 milyon 380 bin Euro ile ligin en değerli 4'üncü takımı oldu. Bir öncekine göre 41 milyon liralık düşüş yaşayan bordo-mavililerde Uğurcan Çakır, 2 milyon Euro'luk değer kaybına rağmen Süper Lig'in en değerli ikinci oyuncusu oldu. En çok artış gösteren isim ise 7 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya yükselen Bakasetas oldu. Milli Takım'a seçilen Berat Özdemir'in de değeri 3.5 milyondan 5.5 milyon Euro'ya yükseldi.
TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HESAPLARI
TRABZONSPOR pazar günü sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe mücadelesinde hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Ligde 18 puanla F.Bahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, en son geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 11 beraberlik elde eden ve ligde 219 gündür bileği bükülmeyen Fırtına, yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor.