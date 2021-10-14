Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 13 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:19 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:19

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 13 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 13 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Güncel olarak Milli Piyango tarafından duyurulan Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Büyük ikramiye tutarının 72.6 milyon lirayı aşkın olması bu haftaki çekilişe olan ilgiyi arttırdı. MPİ canlı ve noter huzurunda kazandıran rakamları sorgulayanlar 13 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Sayısal çekilişi bugün saat Saat 21:30’da başladı ve çekiliş Milli Piyango TV’den canlı olarak izlendi. Böylelikle Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 13 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile tüm detaylar…

Sayısal Loto sonuçları sorgulaması şu an itibariyle başladı. Büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce kişi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto Saat 21.30'da başladı. Çekilişin sona ermesiyle kazandıran numaralar sahibini buldu. Buna göre; Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 13 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (13 Ekim 2021 Çarşamba) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenirken MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

13 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar sırasıyla; 5, 39, 58, 60, 66, 75, (86 - Joker)

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

17 - 42 - 50 - 76 - 84 - 89 + 12 (JOKER)

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gelini Ayat Adsız'ı testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu
Avrupa'da deprem! 5 ülkeden ortak bildiri: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Victor Nelsson'dan Fatih Terim ve İstanbul sözleri! "Beni en çok çıldırtan..."
İŞKUR KPSS şartsız en az 4 bin TL maaşlı personel alımı: Güncel İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021!
Son dakika! Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA | 13 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 13 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA