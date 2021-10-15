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Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:55 Son Güncelleme: 15.10.2021 07:55

Bugün Cuma namazı saat kaçta? 15 Ekim 2021 Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saatleri vakti

Bugün Cuma namazı saat kaçta? 15 Ekim 2021 Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saatleri vakti

Müslümanlar için bayram günü olan yeni bir cuma gününe daha eriştik. Her hafta olduğu gibi bu cuma da dua için eller semaya kalkacak, cuma namazı için Müslümanlar camilere gidecek. Okunan dualar ve yapılacak ibadetlerle beraber namaz saatleri merak konusu oldu. Bu nedenle cuma namazı saati ve ezan vakitleri 81 il için araştırılıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? 15 Ekim 2021 Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saatleri vakti ile ilgili detaylar…

İslam alemi her Cuma olduğu gibi bu cumada camilere gidiyor. Bugün de cuma namazı saati ve ezan vakitleri vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, Ankara, İzmir, Konya ve İstanbul gibi büyük şehirler başta olmak üzere cuma namazı saat kaçta ve illere göre ezan saatleri nasıl? Cuma namazı saat kaçta? 15 Ekim 2021 Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saatleri vakti

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 15 EKİM 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 14 Ekim 2021 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

İSTANBUL: 12:55

ANKARA: 12:39

İZMİR: 13:02

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Bugün Cuma namazı saat kaçta? 15 Ekim 2021 Diyanet ile Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saatleri vakti
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