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Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:56 Son Güncelleme: 15.10.2021 07:56

Ekim ayının Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Ekim 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama listesi!

Ekim ayının Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Ekim 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama listesi!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İl il yatırılmakta olan evde bakım maaşı, Ekim ayıyla beraber yeniden gündeme geldi. Bu ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar "14 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" şeklindeki sorulara bu noktada yanıt aramaya başladı. Bakanlık tarafından verilmekte olan ödeneğin evinde bakıma muhtaç vatandaşlara bakmakla yükümlü olan kişilere sağlandığı biliniyor. İşte Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi binlerce kişinin araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Ödemeler genellikle ayın 15'i itibarıyla 81 il genelinde gerçekleşiyor. Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte il il ödenmekte olan bu ödeneğin yatacağı tarih merakla beklenmeye başlandı. "14 Ekim Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve son dakika gelişmelerinin detayları...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 25 Ağustos 2021 E devlet evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 12 Ekim 2021 tarihli evde bakım maaşları yatırılmadı.

Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.

9 Ağustos evde bakım parası yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Ekim ayının Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Ekim 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama listesi!
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