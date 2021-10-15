Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor’a 3 isimden iyi haber!

Süper Lig'e verilen milli ara sona erdi ve 9. haftanın heyecanı başlıyor. Haftanın en kritik maçı ise Trabzon'da oynanacak. Geride kalan 8 haftada 19 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 18 puanla ikinci durumda olan Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Karadeniz ekibi, zorlu müsabaka öncesinde bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Abdullah Avcı yönetiminde bugün 10.45'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.
Trabzonspor'a 3 isimden iyi haber gelirken, 3 futbolcunun ise tedavisine devam edildi.
Daha önce tedbir amaçlı dinlendirilen Nwakaeme ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra sakatlığını atlatan İsmail Köybaşı da idmanda takımla birlikte yer aldı.
Fenerbahçe karşısında forma giymesi beklenmeyen Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in ise tedavileri sürüyor.