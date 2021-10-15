Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor’a 3 isimden iyi haber!

Süper Lig'e verilen milli ara sona erdi ve 9. haftanın heyecanı başlıyor. Haftanın en kritik maçı ise Trabzon'da oynanacak. Geride kalan 8 haftada 19 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 18 puanla ikinci durumda olan Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.