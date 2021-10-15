Kıbrıs: Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler, konusu nedir, Bir Zamanlar Kıbrıs adı neden değişti? Kıbrıs: Zafere Doğru konusu ve yeni oyuncuları!

Bir Zamanlar Kıbrıs adıyla geçtiğimiz sezon yayına gelen dizi, Kıbrıs: Zafere Doğru ismiyle ikinci sezonda yepyeni oyuncuları ile ekranlara geliyor. Fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çeken yapımla ilgili olarak "Kıbrıs: Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler, konusu nedir, Bir Zamanlar Kıbrıs adı neden değişti?" gibi soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin ikinci sezon çekimleri 6 Eylül'de başlamıştı. İşte Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin yeni oyuncuları, konusu ve hakkında merak edilen tüm detaylar...
KIBRIS SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
İnci, Müge ve Sandy'i Türkiye'ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy'e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar.
Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali'nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar. Rauf ise Ankara'daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır.
Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.
KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 senesinde adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.
Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp mecburi bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle beraber göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.
Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir.
Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural
KEMAL
Pelin Karahan
İNCİ
Serkan Çayoğlu
ANKARALI
Gülper Özdemir
AYŞE
Tayanç Ayaydın
SAMSON
Devrim Saltoğlu
RAUF DENKTAŞ
Hasan Küçükçetin
DERVİŞ
Deniz Baytaş
SITKİYE
Miray Akay
PEMBE
Ahmet Somers
SALAHİ
Sümeyra Koç
SANDY
Hakan Güner
DR. FAZIL KÜÇÜK
Nebil Sayın
GRİVAS