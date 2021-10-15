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Giriş Tarihi: 15.10.2021 10:59

Kıbrıs: Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler, konusu nedir, Bir Zamanlar Kıbrıs adı neden değişti? Kıbrıs: Zafere Doğru konusu ve yeni oyuncuları!

Kıbrıs: Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler, konusu nedir, Bir Zamanlar Kıbrıs adı neden değişti? Kıbrıs: Zafere Doğru konusu ve yeni oyuncuları!

Geçtiğimiz sezonun ilgi çeken dizilerinden olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi şimdi ise ikinci sezonunda Kıbrıs: Zafere Doğru adıyla ekranlara gelmeye hazırlanırken dizinin oyuncuları ve konusu da merak konusu haline geldi. Hal böyleyken yapımın sıkı takipçileri “Kıbrıs: Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler, konusu nedir, Bir Zamanlar Kıbrıs adı neden değişti?” gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Dizinin fragmanları izleyenlerini heyecanlandırmaya şimdiden yetti. Peki, Kıbrıs: Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler, Bir Zamanlar Kıbrıs adı neden değişti? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Kıbrıs adıyla geçtiğimiz sezon yayına gelen dizi, Kıbrıs: Zafere Doğru ismiyle ikinci sezonda yepyeni oyuncuları ile ekranlara geliyor. Fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çeken yapımla ilgili olarak "Kıbrıs: Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler, konusu nedir, Bir Zamanlar Kıbrıs adı neden değişti?" gibi soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin ikinci sezon çekimleri 6 Eylül'de başlamıştı. İşte Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin yeni oyuncuları, konusu ve hakkında merak edilen tüm detaylar...

Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs devam dizisi Zafere Doğru oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak?

KIBRIS SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İnci, Müge ve Sandy'i Türkiye'ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy'e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar.

Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali'nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar. Rauf ise Ankara'daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır.

Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 senesinde adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp mecburi bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle beraber göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir.

Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural

KEMAL

Pelin Karahan

İNCİ

Serkan Çayoğlu

ANKARALI

Gülper Özdemir

AYŞE

Tayanç Ayaydın

SAMSON

Devrim Saltoğlu

RAUF DENKTAŞ

Hasan Küçükçetin

DERVİŞ

Deniz Baytaş

SITKİYE

Miray Akay

PEMBE

Ahmet Somers

SALAHİ

Sümeyra Koç

SANDY

Hakan Güner

DR. FAZIL KÜÇÜK

Nebil Sayın

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Kıbrıs: Zafere Doğru yeni oyuncuları kimler, konusu nedir, Bir Zamanlar Kıbrıs adı neden değişti? Kıbrıs: Zafere Doğru konusu ve yeni oyuncuları!
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