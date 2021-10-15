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Giriş Tarihi: 15.10.2021 23:15 Son Güncelleme: 15.10.2021 23:16

MFÖ adlı müzik grubunu oluşturan üç üyenin yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?

MFÖ adlı müzik grubunu oluşturan üç üyenin yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?

ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve MFÖ adlı müzik grubunu oluşturan üç üyenin yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, MFÖ adlı müzik grubunu oluşturan üç üyenin yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır? sorusunun cevabı

MFÖ adlı müzik grubunu oluşturan üç üyenin yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?

A- FUAT, MAZHAR ÖZKAN

B-MAZHAR ÖZKAN FUAT

C-ÖZKAN FUAT MAZHAR

D-MAZHAR FUAT ÖZKAN

CEVAP:A

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MFÖ adlı müzik grubunu oluşturan üç üyenin yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?
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