Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır? İşte tesbih duası okunuşu
Giriş Tarihi: 15.10.2021 22:54 Son Güncelleme: 15.10.2021 22:54

Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır? İşte tesbih duası okunuşu

Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır? İşte tesbih duası okunuşu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğum gecesi olarak kabul edilen Mevlid Kandili'nin idrak edileceği gün yaklaşırken Namaz sonrası tesbih duası okunuşu ile ilgili detaylar merak konusu olarak “Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır?” sorularına cevap aranmaya devam ediliyor. Merak edilen Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.

Namaz sonrası tesbih duası okunuşu ile ilgili bilgiler Mevlid Kandili'ne az bir zaman kala "Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır?" soruları üzerinden araştırılıyor.

NAMAZ SONRASI TESBİH DUASI, TESBİHAT NASIL YAPILIR?

Tesbih duası okunuşu ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • "Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.
  • "Alâ Rasulina salavat" Anlamı:
  • "Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.
  • "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:
  • "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Ayet el Kursi okunur.



Bismillahirrahmanirrahîm

"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

Anlamı: "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."

  • "Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah:
  • Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.
  • "Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır
  • "Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.
  • "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"
  • "Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."
  • "Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.
  • Burada dua edilir.
  • "El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.



MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Kandil geceleri için özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz mübarek gün ve gecelerin ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye buyurmuş, bu gecelerde vakit ve kaza namazlarının kılınmasını önermiştir. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek önerilir. Bu gecelerde Kur'an-ı Kerim okumak, peygamberlerin hayatını okumak ve öğrenmek de mühimdir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.



MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Son dakika haberi: Polisi ölüme sürükleyen kişi CHP'li eski başkan vekili çıktı!
Mevlid Kandili ne zaman, yarın mı? 2021 Mevlid Kandil tarihi ne zaman, hangi gün idrak edilecek ve ayın kaçında?
İbrahim Tatlıses’ten gelini Yasemin Şefkatli’ye paha biçilemez hediye! İbrahim Tatlıses’in hediyesi dudak uçuklattı!
Son dakika haberi: Galatasaray'ın büyük pişmanlığı! Hayal kırıklığı yarattı
SON DAKİKA | Altın fiyatları sert yükseldi! Altın için yeni rota belli olacak: Bu tarihlere dikkat!
Son dakika haberi: İşte FETÖ'nün şehitlere ihaneti! Hain komutan yakalandı
Son dakika: Fatih Terim eski öğrencisi için bizzat devrede, babasıyla görüşecek! Beşiktaş da çok istiyordu...
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp resmen servet kazanıyorlar
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik yüz yüze eğitim açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır? İşte tesbih duası okunuşu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA