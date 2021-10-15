Son dakika: Brezilya-Uruguay maçında Fernando Muslera tarihi farkı önledi! 4 gole rağmen...

Son dakika haberi... Galatasaray'da bu sezona geçmiş yılların yanısıra oldukça düşük bir formla başlayan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda en çok eleştirilen isimlerin başında gelmişti. Yediği hatalı goller, hatalı çıkışlar ile taraftardaki güvenini zedeleyen Uruguaylı kaleci, son haftalarda eski performansından belirtiler göstermişti.
Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio ve Marsilya maçlarında gol yemeyen tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de de Göztepe ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında başarılı kurtarışlar yapmıştı.
Ligin ilk haftalarında oldukça fazla gol yiyen Galatasaray'da, savunma zaafiyetinin dışında Muslera'nın düşük performansı da etkili oldu.
Liglere verilen milli arada ülkesi Uruguay ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Fernando Muslera, Kolombiya, Arjantin ve Brezilya gibi güçlü rakiplere karşı mücadele etti.
Kolombiya karşısında karşılaşmayı gol yemeden tamamlayan Muslera, Arjantin maçında Lionel Messi'nin ilk golünde büyük bir hata yapmıştı.
Ancak yediği hatalı golün dışında oldukça başarılı kurtarışlara da imza atan Uruguaylı kaleci, ülkesinin sahadan 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup olmasını engelleyemedi.
Uruguay'ın bu yıl fazla gol yiyen yapısına tek başına karşı koyamayan Muslera, aynı durumu bir başka güçlü rakip Brezilya karşısında da yaşadı.
Ekim ayının son karşılaşması olan Brezilya maçında yine kalesindeki yerini alan 35 yaşındaki kaleci, Brezilya karşısında 4 gole engel olamadı.
4 gol yemesine rağmen karşılaşmada takımı adına en iyi reytingi alan Fernando Muslera, mücadeleyi 7.6'lık bir reyting ile tamamladı.
Brezilya'nın akın akın geldiği dakikalarda birçok kritik müdahale yapan Muslera, karşılaşma boyunca tam 9 kurtarış birden yaptı.
Fernando Muslera'nın bu performansı, mücadelenin 4-1 gibi farklı bir skorla bitmesine rağmen alkış topladı ve hem taraftarının hem de teknik heyetinin takdirini kazandı.
Deneyimli kaleci, Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya yetişmek için özel uçakla Türkiye'ye dönecek.
Muslera'nın, bir aksilik olmaması halinde Konyaspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.