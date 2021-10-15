Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs’ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur?
Giriş Tarihi: 15.10.2021 23:29 Son Güncelleme: 15.10.2021 23:30

Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs’ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur?

Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs’ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur?

ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs’ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs’ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur? sorusunun cevabı

Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs'ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur?

CEVAP: C İSPANYA

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Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs’ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur?
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