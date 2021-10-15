Giriş Tarihi: 15.10.2021 23:29Son Güncelleme: 15.10.2021 23:30
Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs’ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur?
ABONE OL
ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs’ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs’ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur? sorusunun cevabı
Tuleytula, Srakusta ve Kurtuba, Endülüs'ün önemli şehirleriydi diyen biri günümüzde hangi ülkede yer alan şehirlerden bahsediyordur?