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Giriş Tarihi: 16.10.2021 23:56

AÖF sınavları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖF sınavları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi

Belli sebeplerden üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise gözler AÖF tarihlerine çevrildi. Yaz okulunu sınavları yüz yüze yapılmıştı. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi ile ilgili detaylar…

AÖF sınavları ile ilgili tarih araştırması sürüyor. 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Geçtiğimiz günlerde kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığına ilişkin açıklama yapan Anadolu Üniversitesi; 2021-2022 AÖF sınav tarihleri hakkında da duyuruda bulundu. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi!

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ekim 2021 Pazar günü Saat 22:00'e kadar uzatıldı.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. Dönem sınavlarının nasıl yapılacağı ise fakülteden yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.

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AÖF sınavları ne zaman? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi
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