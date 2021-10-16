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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Asla pes etmeyin!

Asla pes etmeyin!

Tedbir amaçlı dinlendirilen futbolcular dün takımla çalıştı. Avcı da oyuncularına yaptığı konuşmada “Asla pes etmeyin, her şey lehimize” dedi

Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlık haberleri keyifleri kaçırmıştı. Ancak tedbir amaçlı dinlendirilen oyuncuların da takıma katılmasıyla sakatlığı süren sadece Hamsik, Koita ve Abdulkadir Parmak kaldı. Bu üç oyuncunun da F.Bahçe karşısında forma giymesi beklenmezken Nwakaeme, Dorukhan, İsmail ve Serkan sakatlıklarını atlatarak takıma katıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı da takıma yaptığı konuşmada, "10 kişi kalsanız da mücadelenin en güzel örneğini sergilediğinizi herkese gösterdiniz. Sizden yine bunu istiyorum. Asla pes etmeyin. Her şey bizim lehimize" dedi.

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