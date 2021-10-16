Gönül Dağı 37.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı 37.yeni bölüm izleyiciyle buluştu. Son bölümde Son zamanlarda yaşanan olayların neticesinde Ciritçi Abdullah, bütün aileyi bir araya getirir. Öte yandan Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı…

Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı | Video

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülsüm'ün yüzüğü geri vermesiyle yıkılan Taner, Halime ile yüzleşir. Bu yüzleşmenin sonucunda Taner'in alacağı karar ne olacak? Öte yandan Gülsüm, Dilek'i bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda Dilek, nasıl bir karara varacak?

Kenan, Muammer'lerin evine akşam yemeğine gelir. Akşam yemeğinde yaşananlar aileyi nasıl etkileyecek?

Ramazan için hayırlı bir kısmet arayışında olan Hüseyin ve Günşıl, Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecek?

Son zamanlarda yaşanan olayların neticesinde Ciritçi Abdullah, bütün aileyi bir araya getirir. Bu aile toplantısında bütün sorunlar çözülebilecek mi?