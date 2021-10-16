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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Her yönüyle hazırız!

YUNUS EMRE SEL
Her yönüyle hazırız!

"F.Bahçe karşılaşmasına futbolcularımız her yönüyle hazır. Burada ihtiyacımız olan şey tribünleri dolduracak olan 20-21 bin taraftarımızın desteği ve enerjisi." "Bu sezon dolu tribünlere oynayacağımız ilk maçımız olacak. Ancak taraftarımız sabırlı olmalı. Geriye de düşebiliriz ama maçı çevirebilecek gücümüz var." "Tribünlerin heyecanı, umudu, enerjisi takım için itici güç olacaktır. Onun için taraftarlar F.Bahçe maçında o desteği, enerjiyi oyuncularımızdan eksik etmesin."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı öncesinde TSYD Trabzon Şubesi'nde basına konuştu. Önemli bir karşılaşmanın arifesinde olduklarını kaydeden Ağaoğlu, "Fenerbahçe maçına her yönüyle hazırız. Burada ihtiyacımız olan şey tribünleri dolduracak olan 20-21 bin taraftarımızın desteği ve enerjisi. Sonuç ne olursa olsun, akış ne olursa olsun o destek, enerji sonuna kadar devam ederse bu maçtan yüzümüzün akıyla hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz neticeyle çıkacağımıza olan inancımız tam" dedi.

ANAHTAR KELİME 'SABIR'
'Sabır' kelimesinin Samsun'un doğusunda çok fazla anlam ifade etmediğini kaydeden Ağaoğlu, "Ancak sporda biraz sabırlı olmalıyız. Bunu şu yüzden söylüyorum: Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılmadan, 12'nci güç olarak taraftarımızın desteği takımımızın arkasında olursa başaramayacağımız, aşamayacağımız hiçbir engel yok" diye konuştu.

İNANCIMIZI KORUMALIYIZ
Ağaoğlu şöyle devam etti: "Ama ne zaman ki mücadeleyi bırakırsınız, umudunuzu, inancınızı kaybederseniz o zaman her şeyi kaybedersiniz. Takım 10 kişi kaldığı Konya deplasmanında, 0-2 geriye düştüğü G.Saray maçında bunun örneklerini de verdi. Taraftarın heyecanı, umudu, enerjisi takıma itici güç olacaktır. Onun için taraftarlarımız F.Bahçe maçında o desteği, enerjiyi oyuncularımızdan eksik etmesin."

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