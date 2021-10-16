İç transferde dörtlü imza

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan ile sözleşme yenilendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle Kardeşler'in2025, Akpınar,Asan veKaplan'ın isekontratları2026 yılına kadar uzatıldı. 18yaşındaki stoper Ahmetcan, "Şampiyonluğa giden süreçte bizlere forma şansı düştüğünde, layıkıyla giymeye hazırız" derken, 22 yaşındaki sağ bekSerkan, "Burada olmak gurur verici" ifadelerini kullandı. 22'lik orta saha Murat, "Sezon sonunda inşallah güzel ortamı ve birlikteliği güzel bir biçimde taçlandırırız" yorumunu yaptı. 27 yaşındaki kaleciErce de, "İnşallah hiçbirinizin yüzünü kara çıkartmam" dedi.