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Giriş Tarihi: 16.10.2021

İç transferde dörtlü imza

İç transferde dörtlü imza
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan ile sözleşme yenilendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle Kardeşler'in 2025, Akpınar, Asan ve Kaplan'ın ise kontratları 2026 yılına kadar uzatıldı. 18 yaşındaki stoper Ahmetcan, "Şampiyonluğa giden süreçte bizlere forma şansı düştüğünde, layıkıyla giymeye hazırız" derken, 22 yaşındaki sağ bek Serkan, "Burada olmak gurur verici" ifadelerini kullandı. 22'lik orta saha Murat, "Sezon sonunda inşallah güzel ortamı ve birlikteliği güzel bir biçimde taçlandırırız" yorumunu yaptı. 27 yaşındaki kaleci Erce de, "İnşallah hiçbirinizin yüzünü kara çıkartmam" dedi.

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İç transferde dörtlü imza
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