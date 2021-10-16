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Giriş Tarihi: 16.10.2021 19:56 Son Güncelleme: 16.10.2021 20:00

Sadio Mane, inanılmaz bir istatistiğe ulaştı! Premier Lig'de tarihe geçti...

Sadio Mane, inanılmaz bir istatistiğe ulaştı! Premier Lig’de tarihe geçti...

Premier Lig'de uzun yıllardır Liverpool forması giyen Senegalli dünya yıldızı Sadio Mane, tarihe geçti. Bu sezona oldukça Salah ile birlikte oldukça etkili başlayan Mane, 9 maçta 5 gol kaydetti. Premier Lig'in 100'ler kulübüne adımını atan golcü oyuncu, dikkat çeken bir istastiğe de ulaştı.

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, Premier Lig'de tarihe geçti. Bu sezona fırtına gibi başlayan Mane, sezon başında Salah ile arasında çıkan dedikodulara adeta golleriyle cevap veriyor.

Premier Lig'in 8. haftasında Watford ile karşılaşan Liverpool, sahadan 5-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Mane, Premier Lig'de 100 gole ulaşan Afrikalı futbolcular arasında yerini aldı.

PENALTISIZ 100 GOL

Premier Lig'de 100 gole ulaşan Sadio Mane, bu rekoru penaltı golleri olmadan başardı. Senegalli oyuncu, Premier Lig'de penaltısız 100 gole ulaşan üçüncü oyuncu oldu.

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Sadio Mane, inanılmaz bir istatistiğe ulaştı! Premier Lig'de tarihe geçti...
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