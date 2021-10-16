Dün akşam Beşiktaş ne oynadı. Hepsi hikâye. Sanki Beşiktaş 'nasıl olsa bu sene de şampiyonum' havasında... En büyük tehlike bu. Eski çamlar bardak olur. Beşiktaş bu görüntüsüyle ve Sergen'in davranışlarıyla eskiyi aratıyor. 4. hakem geçen maçta kıyak geçerek küfrü eklemedi. Bu kadar az ceza aldı. Yoksa 5-6 maç alırdı. Başkalarına bu kadar ceza verilirken bunların yazılmaması enteresan. Bir teknik adam gemisinin başında olacak, olmazsa böyle olur. Başakşehir kazanmak için her şeyi yaptı ve hak ettiğini aldı.