Son dakika Beşiktaş haberleri... SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdiler. Usta isimlerden Ahmet Çakar, maçta bir penaltının daha verilmesi gerektiğini belirtirken, Erman Toroğlu ise Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbol ve teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
AHMET ÇAKAR - BİR PENALTI DAHA VARDI!
Çok garip… Bu sene sıkıntılı maçlar oynayan Başakşehir, ligin şampiyonluk adayı iki takımı da yenme becerisi gösterdi. F.Bahçe'yi yenmişlerdi, dün gece de Beşiktaş'ı mağlup ettiler. Ve pek tabii ki hak ederek yendiler. Önce şunu söyleyeyim, her iki takımın da santrforu siyahi ve ikisi de ligimiz için çok önemli oyuncular olduklarını gösterdiler. Başakşehir santrforu Okaka iki golde de vuruş tekniğini çok iyi gösterdi. İlk yarıda Mert'in büyük hatası, tamamlayan Okaka. İkinci yarıda bu sefer Volkan'ın büyük hatası, tamamlayan Teixeira.
Maç dengeye oturmuştu ki sahneye bu sefer Gulbrandsen ile Okaka çıktı. Aslında Okaka'nın 2. golü Gulbrandsen'e yazar. Sağdan inişi, pas zamanlaması mükemmel. Beşiktaş'a şunu diyelim; kötüydüler. Batshuayi ve Ghezzal dışındaki bütün futbolcular beklenenin altındaydı. Ve defansif zafiyet devam ediyor. Mert'i oynatmak, ilk yarı performansına bakınca hataydı ama aynı Mert 2. yarıda %100'lük iki pozisyonu çıkardı.
Beşiktaş, bu sene bir türlü sakat ve cezalılar nedeniyle ideal ilk 11'ini oluşturamıyor. İdeal 11'den öte basit, yerleşim hatasından gelen goller yiyorlar. Bana göre dün gecenin kazananı Emre Belözoğlu oldu. Son şampiyonu yendi, üstelik oyuna soktuğu Gulbrandsen ile de maçı çözdü.
Gelelim hakeme… Beğenmedim. Yanlış fauller çaldı. Orta sahada bir faulde, 1-2 metrenin hesabını yaptı. Yanlış kartlar çıkardı. Ve bence Beşiktaş'a vermediği bir penaltı daha var. VAR yardımı ile verdiği penaltı %100 doğru. İkinci yarıda soldan ortalandığında Başakşehirli oyuncunun kolu yapışık olmasına rağmen yapışık kolu topu kesiyor. Bence penaltı. Çünkü top uzaktan geliyor ve şiddeti çok yavaş. Burada da VAR daveti gerekliydi.
ERMAN TOROĞLU - TEKNİK ADAM GEMİNİN BAŞINDA OLMALI
Bu sene Beşiktaş'ta Sergen ve futbolcular hâlâ geçen sene yani tarih ile yaşıyorlar. Enteresan beyanatlar ve diyaloglar var. Futbolda dün yok, bugün var. Geçen sene Beşiktaş ve Sergen; kadro darlığı, mücadelesi ve diğer teknik adamların ukalalığı dolayısıyla sempatik gelmişti. Ama bu sene kazın ayağı öyle değil. Sergen'in ayağının yere basması lazım.
Dün geceki maçta Beşiktaş'ın neredeyse pozisyonu bile yok. Attıkları iki golün birini kaleci, diğerini defans hediye etti. Oyun anlayışı olarak sahaya yayılış, futbol mantalitesi olarak Başakşehir çok daha iyiydi. Teknik adam değişikliği 1-2 hafta takımlarda artı değişiklik yapar. Ama sonra eskiye döner. Başakşehir'in kadro görüntüsüyle puan durumu orantılı değil. Buralarda olmaması gerekir. Çünkü dün akşam net gördük. Daha akıllı oynayarak hak ettiğini aldılar.
Hakem iki yerde Beşiktaş'a kıyak yaptı. Verdiği penaltıyı göremeyebilirdi. VAR doğru iş yaparak ikaz etti, penaltıyı verdirdi. Bu şunu gösteriyor: MHK oraya kaşar hakemleri değil gençleri verecek. Gençler de faydalansın, büyük takım etkisinde kalmasın. Zaten büyük takım başkanları da gençleri istiyor. MHK için bulunmaz bir fırsat. Nasıl olsa sizi öldürecekler. Hiç olmazsa çarpışa çarpışa ölün.
Dün akşam Beşiktaş ne oynadı. Hepsi hikâye. Sanki Beşiktaş 'nasıl olsa bu sene de şampiyonum' havasında... En büyük tehlike bu. Eski çamlar bardak olur. Beşiktaş bu görüntüsüyle ve Sergen'in davranışlarıyla eskiyi aratıyor. 4. hakem geçen maçta kıyak geçerek küfrü eklemedi. Bu kadar az ceza aldı. Yoksa 5-6 maç alırdı. Başkalarına bu kadar ceza verilirken bunların yazılmaması enteresan. Bir teknik adam gemisinin başında olacak, olmazsa böyle olur. Başakşehir kazanmak için her şeyi yaptı ve hak ettiğini aldı.
ALİ GÜLTİKEN - YENİLEN GOLLER AFFEDİLİR GİBİ DEĞİL
Futbolda evdeki hesap çarşıya uymuyor. İki kere iki dört de etmiyor. Beşiktaş aslında bu matematiği böyle işleyeceği iddiasıyla maça çıktı, haklıydı da... Kadroda sakat olan birçok oyuncu sahaya dönmüş, hatta kulübe tekrar zenginleşmişti. Bütün bunlar iyi bir sonucu da hayal ettiriyordu. Ama ötesine geçemedi.. Beklenti yaratan Ghezzal, Oğuzhan, Batshuayi, Larin, Atiba ve Alex gibi oyuncular bireysel performanslarının çok gerisinde kaldılar.
Bunun yanında takım bütünlüğü de yoktu. Beşiktaş'ın agresif oyununa alışığız. Dinamik ve coşkulu oyununa da çok alışığız. Ama dün akşam rakibine daha fazla müsaade eden, kendi oyunundan çok uzakta olan Beşiktaş performansı sahadaydı. Başakşehir tempoyu ne zaman istediyse yükseltti, ne zaman istediyse düşürdü. Özellikle Okaka'nın muazzam bireysel performansı Beşiktaş'ı oyun olarak da skor olarak da çok zorladı.
Oyunun ilk yarısını zaten Beşiktaş adına es geçiyoruz. Sahada olan taraf yalnızca Başakşehir idi. Bunda Oğuzhan'ın, Atiba'nın, Güven'in ve Batsuhayi'nin çok düşük performanslarının etkisi oldu. İkinci yarıda doğal olarak Alex, Necip ve Larin değişikliği gelse de oyundaki değişim Beşiktaş'ın istediği ölçüde olmadı.
Özellikle hücum arayışına çıkan bir takım olarak savunma arkasına verdiği pozisyonlarda yediği üst üste iki gol de Beşiktaş kadrosu adına çok affedilir bir şey değil. Bu maçın Beşiktaş açısından alınacak çok dersi var. Özellikle motivasyon ve coşku konusunda oyuncuların kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Başakşehir'in coşkusu ve azmi Beşiktaş'ın üzerine çıkınca bunun farkı tabelaya da yansıdı.
MURAT ÖZBOSTAN - VİDALARI SIKMA ZAMANI GELDİ!
İlk yarı bittiğinde Beşiktaş sezonun en silik futbolunu oynadığı Gaziantep deplasmanından farklı bir görüntüde değildi. Cezalı Sergen Yalçın locada, sakatlıktan dönen Ghezzal ve Atiba sahadaydı. Ama varlıkları ile yoklukları belli değildi.. Sadece onlar değil tabii! İlk yarım saat rakip ceza alanı içinde topla bile buluşamayan Beşiktaş, oyunu Başakşehir sahasına yıkamazken sahada ne yaptığını bilen müthiş presi ile Batshuayi ve takımı hücuma çıkarmaya çalışan Rıdvan vardı.
İlk yarının özeti buydu.. Bu bölümü geride kapatan Sergen Yalçın kötü oynayan üç adamı oyundan aldı: Güven, Atiba ve Oğuzhan.. Ve Beşiktaş rakip alana yerleşti. Aslında Emre Belözoğlu'nun işine gelen oyun planıydı. Çünkü takımı öndeydi ve kontratak arayacaktı. Hesapları Volkan'ın bireysel hatası bozdu. 1-1'den sonra Belözoğlu'nun da doğru değişiklikleri Beşiktaş'ın baskısını kırdı. Ve Kartal dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Arka arkaya 2 kontratakla 3-1 geriye düştüler.
Beşiktaş ikinci golü bulsa da sonuç değişmedi.. Geçen sezonki Beşiktaş'ı arıyor taraftar!.. Neden? En dikkat çeken şey oyun istikrarı yok. Geçen sezon Beşiktaş oyundaki kalitesi, isteği, hırsı ile şampiyon olmuştu. Kartal'a milli ara da iyi gelmemiş. Takımın enerjisi düşük. Önlerinde hayati Sporting maçı da var. Sonra da Galatasaray.. Sergen Yalçın'ın acilen bu takımı fabrika ayarlarına döndürmesi gerekiyor. Altay yenilgisi 10 tane sakat futbolcunun varlığı ile açıklanabilir ama dün gece Beşiktaş sadece Pjanic olmadığı için kaybetti denmeyeceğine göre, vidayı değil vidaları sıkma zamanı!..
FATİH DOĞAN - RİTMİ YOK!
Beşiktaş milli arada eksiklerinin çoğunu gidererek Başakşehir karşısına çıkmasına rağmen bireysel oyununu takım futboluna dönüştüremediği için Emre Belözoğlu'nun dokunduğu rakibine kaybetti. Pjanic ve N'Koudou dışında "olmazsa olmaz" diyebileceğimiz sakatı kalmamıştı. Eski Başakşehirli Mert'in 11'de başlaması cezası nedeniyle kulübede olmayan Sergen hocanın tek sürpriziydi.
Visca'nın şutunda ve seken topta Okaka'nın golünde Mert'e ne kadar fatura yazılır o biraz tartışmaya açık. Ancak emin olduğumuz konu golün hatta gollerin Başakşehir'de ilk Süper Lig maçına çıkan Emre hocaya da yazılacağı! Batshuayi, Rıdvan ve Vida'nın önde gayretli olduğu anlarda savunmayı Beşiktaş aşmakta zorlandı. Rosier ve Ghezzal'dan oluşan sağ kanat beklentilerin gerisinde kaldı.
Oğuzhan, Atiba ve Güven'in ilk yarıdaki vasat görüntüsü Murat Şahin eliyle yerinde değişiklikleri getirdi. Alex'in golü Volkan'ın hatası olsa da kulübenin hamlesinin sonucuydu. Oyunun bu bölümünde Başakşehir geriye çok yaslandı. Siyah-beyazlı takım bu süreçte golü bulabilse oyunun şekli değişebilirdi. Ancak Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın kazanma arzusunu ve aldığı riski Gulbrandsen hamlesi ve kontratak oyunuyla galibiyete dönüştürdü.
Beşiktaş uzatmalarda penaltıyla 2-3'ü bulsa da nitelikli atak ve pozisyon üretmekte zorlandı. Beşiktaş'ta en büyük eksiklik geçen yıl kendisini şampiyonluğa taşıyan takım ruhu ve futbolundan uzak bireysel görüntüsüydü. Beşiktaş şampiyonluk istiyorsa dağınıklıktan kurtulması şart. Okaka'nın Vida'yı formasından çekmesine penanltı vermeliydi. Hakem çalsaydı belki oyunun kaderi değişebilirdi.