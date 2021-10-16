Türkler her yerde başarır

"Büyüklerime baktım; Türkiye'de bir kulüpten diğer kulübe gidiyorlar. Aslında ben orada bir hedefsizlik gördüm. Kendi adıma başka şeyler yapmak istedim." "Türk'ün her yerde başarılı olabileceğini, her yerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebileceğini göstermek istedim. Genç hoca adayları umarım benim yolumdan gider..."
Moldova'nın ardından kariyerine Kenya Milli Takımı ile devam eden Engin Fırat, SABAH Spor'un konuğu oldu… Türkiye'deki teknik adamlık kariyerine ara verip yurt dışına açılan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Hep yurt içinde çalışmak hedefsizliktir" derken yaşadığı süreci ise şöyle anlattı: "Genç antrenör olarak Türkiye'de uzun süre yardımcı antrenörlük yaptım. F.Bahçe, Samsun ve Antalya'da tecrübeler edindim. Büyüklerime baktım ki; Türkiye'de bir kulüpten diğer kulübe gidiyorlar. Aslındaben orada bir hedefsizlik gördüm. Benkendi adıma başka şeyler yapmak istedim.Hedefimi değiştirmek istedim.
GENÇ NESİL BİLİME YAKIN
Yurt dışındaki Portekizli, İspanyol hocalara bakarak dünyanın her yerinde olduklarını gördüm. O gün karar vermiştim ve kendime 'Engin başka bir yoldan git' dedim. Türk'ün her yerde başarılıolabileceğini, her yerde Türkiye'yi eniyi şekilde temsil edebileceğini göstermekistedim. Türkiye'ye yönelmedim, Türkiye'yi kovalamadım. Hep yurt dışında neler yaparımın peşindeydim. Genç teknik direktörler umarım benim yolumdan giderler. Birçok konuda değişiyorlar. Bilimeyakın oluyoryeni nesil. Yabancıdilleri oluyor. Hedefleribüyüyor."
BİR GÜN MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA GEÇECEĞIM TÜRKİYE'DE her şey şişiriliyor diye bahsettim. Bu konuda medyaya yakın olan güzel şişiriliyor. Benim böyle bir yapım yok. Yaptıklarım ortada, benim yaptıklarımı hiçbir destek görmeden yapanları görelim. Benim Türkiye ile ilgili tek hedefimvar o da A Milli Takım. Bir gün olacakzaten. İnsanlar beni göz ardıedemez. Bu işler böyle olmuyor. Medyada beni lanse edecek insanlarım olmadığı için olabilir.
KENYA BENİM ÇOCUKLUK AŞKIM
KENYA benim biraz çocukluk aşkım. Safariler her zaman büyüleyiciydi. Asya'da, Avrupa'da Milli Takım çalıştırdım,bu üçüncü kıta. Dünya'dakaç tane hoca buna ulaşabildi bilemiyorum. Allah büyük, belki de 4. kıta üzerine gelecek. Afrika futbolundaneler dönüyor, nasıl oluyor bilmediğimiçin ilk önce bir göreyim benim kafama yatıyor mu, yatıyorsa sonrasında uzun vadeli planlamayı yapalım deyip kısa sözleşme yaptık.
BİRBİRİMİZİ ŞİŞİRİP SONRA TOKAT YIYORUZ
TÜRKIYE kapalı bir futbol ülkesi. O kapalı futbol ülkesinde birçok konuda birbirimizi şişiriyoruz, büyük görüyoruz ardından tokadı yiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa kupalarında gördük. Yabancıdil, yurt dışında bir yerde çalışmakistiyorsanız temeldir. İkincisi Avrupa'da ne yaptı. Yurt dışındaki insan şöyle bakıyor. Ahmet-Mehmet ile oynamış, şu kazanmış.Bundan bana ne diyor. Türkiye'de meşhur olabilir ama sınırı geçtiğiniz zaman 'CV'de ne yazıyorgöster' diyor. Bunları aşmadığımız sürece Türk hocaların yurt dışına açılması çok zor.
KENDIMI AVRUPA'YA KANITLADIM
MOLDOVA, benim için şu anlamda cazipti; bu süreçte dünyanın en iyileriyle (Fransa, İtalya) oynama şansım vardı. Dünya sıralamasında ilk 15'te olan ülkelerin hepsiyle oynamış oldum. Benim için kendimi Avrupa'ya kanıtlamak için çok önemliydi. Fransa maçındataktiksel anlamda çok zayıf rakipleüstünlük sağlamam, bununAvrupa basınına yansımasıbunların hepsi özgüven olarakönemli konulardı.
KUNTZ'UN KREDİSİ AZ STEFAN Kuntz sürpriz bir karar oldu. Bu karar hem Hamit Altıntop hem de Kuntz üzerinde inanılmaz bir baskı oluşturdu. Bazı konular var ki karar verdiğinizzaman herkesin kabul edeceği bir hoca getirirsiniz. Okrediyle başlar. Kuntz'un ne kadar kredisi var tartışılır. Kuntz düşük krediyle başladı. O işin içinden inşallah çıkar. Türk vatandaşıyım, Milli Takım'ın başarılı olmasını çok isterim ama eleştiriye çok açık bir karar oldu
HAYAT FELSEFELERİ GİBİ ÇOK RAHATLAR! BURADA futbolcular öğrenmeye açık. Burada olay biraz daha derinde. Biraz kültürel olaylar. Hayatfelsefelerinde rahat oldukları için bazı konularısanki çok ciddiye almıyorlar gibi. Örnek vereyim duran toplarda herkes yerini biliyor ama saha uygulamasına bir bakıyorum kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Ders aldıktan sonra buradaki sıkıntıları çözme imkânım oldu.
TERİM-GÜNEŞ HER YERDE TANINIYOR TÜRKIYE'DE Fatih Terim'i Şenol Güneş'i eleştiriyorlar. Yurt dışında tanınan ender Türk hocalar bunlardır. Bunu değiştiremezsiniz! BENIM kadroya almadığım, 'Yaşlı, oynayamaz' dediğim oyuncuyu Süper Lig takımı aldı. ULUSLARARASI çalıştığınız zaman her şeye hakim olmanız lazım. Özellikle milli takım hocalarının zaten başka hiç şansı yok. BEN bu işi para için yapmıyorum, sevdiğim için yapıyorum.