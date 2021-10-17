Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 16 Ekim koronavirüs tablosu paylaşıldı! 16 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:09 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:09

16 Ekim koronavirüs tablosu paylaşıldı! 16 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

16 Ekim koronavirüs tablosu paylaşıldı! 16 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar salgının ilk gününden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. En güncel Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre koronavirüs testi yaptıran 30 bin 694 kişi pozitif sonuç alması sonrasında tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu vaka-vefat rakamları ise kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek “16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusuyla bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak konusu olan 16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm son dakika bilgileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Ekim koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak "16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla günlük bazda duyurulan en güncel bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu vaka-vefat rakamları günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor.

SON DAKİKA 16 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA-VEFAT RAKAMLARI

16 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;



15 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 537

VEFAT SAYISI: 212

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611

15 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 694

VEFAT SAYISI: 181

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 513

14 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 706

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 461

13 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 31 bin 248

VEFAT SAYISI: 236

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 331



12 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 33 bin 860

VEFAT SAYISI: 237

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 110

11 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 563

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 861

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16 Ekim koronavirüs tablosu paylaşıldı! 16 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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