Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aykut Enişte filmi oyuncuları kimler? Aykut Enişte filminin konusu ne, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 17.10.2021 12:41

Aykut Enişte filmi oyuncuları kimler? Aykut Enişte filminin konusu ne, nerede çekildi?

Aykut Enişte filmi oyuncuları kimler? Aykut Enişte filminin konusu ne, nerede çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarında Aykut Enişte filmi yayınlanacak. 2019 yılında çekilen filmde, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç adam Aykut’u canlandıran Cem Gelinoğlu başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte filmi nerede çekildi? Detaylar haberimizde.

Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu alan filmde kahkaha tufanına hazır olun. Aykut Enişte filmi, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte, Aykut Enişte filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer...

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NE?

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut'u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?

AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Cem Gelinoğlu
  • Güven Hokna
  • Melis Babadağ
  • Ege Kökenli
  • Özlem Çakar
  • Selen Domaç
  • Müfit Kayacan
  • Lale Başar
  • Ali Erkazan

AYKUT ENİŞTE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aykut Enişte filmi, Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kandil mesajları ve sözleri 2021 | Kısa, uzun, resimli, dualı ve ayetli Mevlid Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Son dakika: 300 milyona satılan Newcastle United’dan ters köşe! Herkes dünya yıldızlarını beklerken şaşırtan transfer bütçesi...
Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Luiz Felipe gözyaşlarına boğuldu
CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Bugün Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? (17 Ekim 2021 Pazar)
Maxi Lopez'i aldatan Wanda Nara, Mauro Icardi ile aynı kaderi yaşadı! Sosyal medyadan ağır sözler...
Ümit Karan soluğu savcılıkta aldı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Mevlit (Mevlid) Kandili’nde oruç tutulur mu ve kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili orucu var mı ve tutulur mu?
Mevlid Kandili ibadetleri neler? Mevlid Kandili ibadetleri, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aykut Enişte filmi oyuncuları kimler? Aykut Enişte filminin konusu ne, nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA