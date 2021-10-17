Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı duyurularını yakından takip edenler bekçi alımı ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlayacak olan bekçi adaylarında belli şartlar aranıyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Tam bu noktada söz konusu alımların başvuru tarihleri, şartları ve kimlerin alınacağı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Bekçi alımı ne zaman, yeni ilan geldi mi? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Ekim ayına girilmesiyle bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.
Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.