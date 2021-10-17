Fenerbahçe dev maç için dün Trabzon'a gitti... Kafilede sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan ile İrfan Can yer almadı.
Norveç ile oynanan milli maçta göz kapağı yırtılan Serdar'ın gözlükle oynatılması planlansa da bu durumun sakatlığı daha da uzatacağı ihtimali dolayısıyla teknik direktör Vitor Pereira ve kurmayları oyuncuyu İstanbul'da bırakmayı tercih etti.
Sağ stoper olarak Tisserand görev yapacak. Mert Hakan'ın yokluğunda orta alanda sakatlıktan yeni çıksa da Portekizli hocanın Jose Sosa ile maça başlayacağı gelen bilgiler arasında...
MESUT'A KUTLAMA
33. yaşına önceki gün giren Mesut Özil doğum gününü dün de takım arkadaşlarıyla kutladı. Yıldız oyuncuya ilk pastayı Pereira ikram etti.