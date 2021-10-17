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Giriş Tarihi: 17.10.2021 10:35 Son Güncelleme: 17.10.2021 10:39

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçında yok

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçında yok

Fenerbahçe'de nefesler tutuldu, saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor maçı bekleniyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, A Milli Takım’da göz kapağı yırtılan Serdar Aziz ile sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi kadroya almadı.

Fenerbahçe dev maç için dün Trabzon'a gitti... Kafilede sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Mert Hakan ile İrfan Can yer almadı.

Norveç ile oynanan milli maçta göz kapağı yırtılan Serdar'ın gözlükle oynatılması planlansa da bu durumun sakatlığı daha da uzatacağı ihtimali dolayısıyla teknik direktör Vitor Pereira ve kurmayları oyuncuyu İstanbul'da bırakmayı tercih etti.

Sağ stoper olarak Tisserand görev yapacak. Mert Hakan'ın yokluğunda orta alanda sakatlıktan yeni çıksa da Portekizli hocanın Jose Sosa ile maça başlayacağı gelen bilgiler arasında...

MESUT'A KUTLAMA
33. yaşına önceki gün giren Mesut Özil doğum gününü dün de takım arkadaşlarıyla kutladı. Yıldız oyuncuya ilk pastayı Pereira ikram etti.

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçında yok
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