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Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:17 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:17

Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir, hangi dualar, sureler okunur? Mevlid Kandili orucuna nasıl ve ne zamana kadar niyet edilir?

Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir, hangi dualar, sureler okunur? Mevlid Kandili orucuna nasıl ve ne zamana kadar niyet edilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 2021’de 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumunu müjdeleyen bu kutlu günü oruç ibadeti ile geçirecek kişiler tarafından merak edilen birtakım sorular mevcut. Bu soruların başında “Kandil orucuna nasıl ve ne zamana kadar niyet edilir?” geliyor. İşte detaylar…

Borçtan kurtulma, temizlenme, arınma manalarına gelen kandil gününü oruç ibadeti ile geçirmek çok faziletlidir. Mevlid Kandili'nde oruç tutmak İslam alimleri tarafından tavsiye edilmektedir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. İşte, Mevlid Kandili'nde oruca niyet etme ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

MEVLİD KANDİLİ ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir. İftar vakti geldiğinde abartmadan ve nefse yenilmeden, yemeklere boğulmadan sakin sakin ve dua ederek orucu açmak tavsiye edilir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Ramazan ayında tutulan farz orucu dışında en kıymetli oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutmak farz ya da vacip olmasa da bu kıymetli ayların mümkün mertebe oruçla geçirilmesi çok kıymetli ve faziletlidir. Hz. Aişe'ye göre Hz. Muhammed (s.a.s) Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir ancak Mevlid kandili ve onun gibi kıymetli günlerde oruç tuttuğu ayrıca aktarılmaktadır.

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Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir, hangi dualar, sureler okunur? Mevlid Kandili orucuna nasıl ve ne zamana kadar niyet edilir?
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