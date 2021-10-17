Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir, hangi dualar, sureler okunur? Mevlid Kandili orucuna nasıl ve ne zamana kadar niyet edilir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Ramazan ayında tutulan farz orucu dışında en kıymetli oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutmak farz ya da vacip olmasa da bu kıymetli ayların mümkün mertebe oruçla geçirilmesi çok kıymetli ve faziletlidir. Hz. Aişe'ye göre Hz. Muhammed (s.a.s) Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir ancak Mevlid kandili ve onun gibi kıymetli günlerde oruç tuttuğu ayrıca aktarılmaktadır.