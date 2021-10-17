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Giriş Tarihi: 17.10.2021 13:15 Son Güncelleme: 17.10.2021 13:16

Konyasporlu Artem Kravets'in eşi taraftarlarla tartıştı

Konyasporlu Artem Kravets’in eşi taraftarlarla tartıştı

Konyaspor'da Artem Kravets, Galatasaray maçının kadrosuna alınmayınca ortalık karıştı. Kravets'in eşi Anna Kravets, sosyal medyadan teknik direktör İlhan Palut ve teknik ekibin kararına isyan etti. Konyasporlu taraftarlar bunun üzerine Anna Kravets'e ağır mesajlar yolladı. Anna Kravets'in cevabı ise sert oldu.

Artem Kravets'in eşi Anna Kravets, sosyal medyadan bombaladı. Bugün oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçının kadrosuna alınmayan Artem Kravets, Konyaspor'da karışıklık çıkardı.

Teknik Direktör İlhan Palut'un bu kararı Artem'in eşini çıldırttı. Anna'nın sitem paylaşımlarına küfür dolu cevaplar geldi. Anna da bunun üzerine sert cevaplar verdi.

"AĞZINIZI KONTROL EDEMİYORSUNUZ"
Anna Kravets sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

Türk taraftarlar ağzınızı kontrol edemiyorsunuz. Ben bir kadın olmama rağmen aynı şekilde cevap verebilirim.

Artem'in neden kadroda olmadığını konuşmak istemiyorum, teknik ekip sağ olsun.

En tecrübeli oyuncunuz olmadan Galatasaray'a gidiyorsunuz. Ben kaybetmek istemiyorum. Akıllı kararlar alınmalı.

Takım için en iyisini istemiyor demektir hoca. Ben de normal bir taraftar olarak düşüncemi paylaşıyorum.

Bana öyle yorumlar yazıyorsanız insanlık kaliteniz yok demektir. Hakaretlerinize devam edin, ben arkamı döneceğim.

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Konyasporlu Artem Kravets'in eşi taraftarlarla tartıştı
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